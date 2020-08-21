Bellona Kayseri Basketbol eski günlerini arıyor! "Dönüş başladı..."

Avcı, AA muhabirine, gelecek sezon için iyi bir planlama yaptıklarını ve bu doğrultuda mantıklı transferler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol'un son 3 sezondur geçmiş borçlarını ödemeye çalışan bir kulüp görüntüsünde olduğunun altını çizen Avcı, "Bu sene kadromuzu iyileştirdik. Çok anlamlı ve bize göre çok doğru bir kadro kurduğumuzu söyleyebilirim. A Milli Takım'da oynayan Esra Ural Topuz, Ayşegül Günay ve Melis Gülcan'ı transfer ettik." diye konuştu.

Avcı, üç oyuncuda da Kayseri'nin büyük emekleri bulunduğunu dile getirerek, "Bu oyuncuları yuvalarına döndürdük. Bu transferler benim için çok önemliydi. Çünkü bu oyuncular yıllarca bu salonda yaşamış, buranın atmosferini solumuş ve kariyerlerinin en iyi dönemlerini burada geçirmiş. Buradan genç yetenek olarak giden oyuncular şimdi takım kaptanı olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Kadrolarına kattıkları 3 oyuncunun dışındaki Türk oyuncuların tamamının 14-20 yaş aralığında olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Ümit milli ve genç milli takımdan oyuncular aldık. Çok anlamlı ve güzel bir kadro kurduk. Altyapımızdan 4 oyuncumuzu A takıma çıkardık. Bu kadro yapısıyla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de çok paralar harcamadan üst sıralara oynayacak bir takım oluşturduk. Yabancı oyuncu transferi konusunda ise tercihimizi kariyerli oyuncudan ziyade gençlerden yana kullandık. Bu kapsamda 21 yaşında 3 ABD'li transfer ettik. Bu oyuncular ABD'de profesyonel olabilme yolundaki en iyi 12 oyuncudan seçildi. Burada risk aldık. Bunlar genç oyuncu. İlk kez ABD dışına çıkacaklar ama çok anlamlı transferler diye düşünüyorum çünkü yeteneklerinden hiç şüphem yok."

"Eski günlere dönüş başladı"

Avcı, genç ABD'lilerin yanı sıra Olympiakos'ta forma giyen Jacki Gemelos'u da kadrolarına kattıklarını söyledi.

Ligde ve Avrupa'daki başarılarını genç oyuncuların hırsının belirleyeceğine inandığını aktaran Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bence harika bir kimya oluşturduk. Çalışmaya aç bir takım kimyası yaptık. Kurduğumuz bu takımla ilk olarak FIBA Avrupa Kupası'na gitmek daha sonra ise Türkiye'yi FIBA Avrupa Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Bu kolay değil ancak daha önce başardık, şimdi de başarabiliriz. Eski günlere dönüş başladı. Çantaları hazırladık yola çıktık. Bunu başaracağız. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Türkiye'yi FIBA Avrupa Ligi'nde en çok ve en iyi şekilde temsil eden takımız. Bu çalışmalar tekrar o günlere dönmek için ön hazırlık."

Avcı, son 10 yılda Avrupa kupalarında 3 kez final oynadıklarını anımsatarak, Türkiye'nin Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber Avrupa'da marka olmuş takımı olduklarını sözlerine ekledi.