Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup'ta gruplara kaldı!
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Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup'ta gruplara kaldı!

29 dakika önce

Salon: Kayseri Kadir HasHakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xxBellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer...

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup'ta gruplara kaldı!, System.String[]

Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xx


Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer x (2), Kennedy Valentine Burke xxx (16), Bedriye Şevval Karlıtekin x, Fatma Dikmen x


Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina xxx (18), Veronika Dorosheva x (6), Marina Karpunina xx (8), Anna Petish x (4), Marina Krivolapova xxx (17), Oxana Gorshechnikova x (5), Yulia Garkavskaya xx (8), Margarita Dukhina x, Milana Sumets x (3) Raisa Andrianova x (2)


basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 
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