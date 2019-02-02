Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Evinde Yenildi

Bellona Kayseri Basketbol Evinde Yenildi

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Botaş takımına mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol Evinde Yenildi, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Botaş takımına mağlup oldu.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Aydın Karaçam xx Murat Amaç xx Halil Erkoç xx

Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz x (3) Ify Ibekwe xx (15) Luca Ivankovic xxx (27) Odyssey Sims xxx (16) Ezgi Manlacı x (3) Maja Miljkovic x (7) Gizem Sezer x (1) Maryam Gültekin x

Botaş: Elizabeth Williams xxx (14) Monica Cuic xxx (16) Olcay Çakır Turgut xx (8) Büşra Akbaş xx (12) Tijana Krivacevic xx (8) Sehernaz Çidal xx (9) Kübra Erat xxx (16) Melis Gülcan x (3) Erdenay Topçu x

Periyotlar: 1.Periyot: 19-23 (Botaş lehine) 2.Periyot: 14-17 (Botaş lehine) 3.Periyot: 16-26 (Botaş lehine) 4.Periyot: 23-20 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

İlk Yarı: 33-40 (Botaş lehine)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. sırada bulunan Bellona Kayeri Basketbol sahasında Botaş'a 72-86 mağlup oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:56 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 18:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Evinde Yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]