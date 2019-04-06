Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe: 58-76
8 dakika önce
SALON: Kadir HasHAKEMLER: Orkun Yurtdaş (xx), Ahmet Murat Taner İbin (xx), Sedef Yarıcı (xx).BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (xx) 5, Ezgi (x), Milkjovic (xxx) 14, Ivankovic (xxx) 15, Gizem (x), Gamze (x), Melike Tuğba (x), Ibekwe (xxxx) 24FENERBAHÇE: Ayşe (xx) 5, Merve (xx), Birsel (xx) 7,...
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş (xx), Ahmet Murat Taner İbin (xx), Sedef Yarıcı (xx).
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (xx) 5, Ezgi (x), Milkjovic (xxx) 14, Ivankovic (xxx) 15, Gizem (x), Gamze (x), Melike Tuğba (x), Ibekwe (xxxx) 24
FENERBAHÇE: Ayşe (xx) 5, Merve (xx), Birsel (xx) 7, Plum (xxxx) 20, Verameyenka (xx) 2, Tuğçe (xxx) 13, Tilbe (xx) 2, Özge (xx) 4, Zandalasını (xx) 9, Esra (xx) 4, Stokes (xxx) 10
1'İNCİ PERİYOT: 8-8
İLK YARI: 29-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-56
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 76-58'lik galibiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:43 Kaynak: DHA
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