Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol ligin 10.haftasında deplasmanda lider Fenerbahçe Öznur Kablo'ya konuk olacak.

Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye konuk olacak, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol ligin 10.haftasında deplasmanda lider Fenerbahçe Öznur Kablo'ya konuk olacak.


Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Pazar günü deplasmanda oynayacağı lider Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanın ile devam edecek.


Fenerbahçe Öznur Kablo maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta ligde evinde oynadığı maçta Samsun Canik Belediyespor'u mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Bellona Kayseri Basketbol bu kez de lideri deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar Cumartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.


Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 13 puanla 6.sırada yer alıyor.


Pazar günü İstanbul Metro Enerji Spor Salonunda oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:51 Kaynak: İHA
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