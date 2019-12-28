Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82 - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82

6 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Turgut Işık (x), Seyhan Topaloğlu (x), Sedef Yarıcı (x)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (x) 2, Beril (x) 4, Ayşegül (xx) 7, Gülse (x), Kübra (xx) 10, Ann Wauters (x) 4, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 22GALATASARAY: Funda (x), Meltem (x) 7, Şerife (x) 2, Sude (x)...

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82, System.String[]

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Turgut Işık (x), Seyhan Topaloğlu (x), Sedef Yarıcı (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (x) 2, Beril (x) 4, Ayşegül (xx) 7, Gülse (x), Kübra (xx) 10, Ann Wauters (x) 4, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 22

GALATASARAY: Funda (x), Meltem (x) 7, Şerife (x) 2, Sude (x) 3, Sinem (x) 5, Işıl (x) 9, Stankovic (x) 3, Hartley (x) 23, Tilbe (x) 7, Mısra (x) 2, Macaulay (x) 21, İnci (x).

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 21

DEVRE: 35 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 82 - 61 mağlup oldu.

Müsabakada Galatasaray'da 23 sayı kaydeden Nicole Hartley maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda 22 sayı kaydeden Kennedy V. Burke Bellona kayseri basketbol'un en skorer ismi oldu.


Galatasaray, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
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