Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur'u transfer etti
34 dakika önce
Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur'u transfer etti.
Bellona Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur'u transfer etti. Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde geçtiğimiz sezon İstanbul Üniversitesi
forması giyen 20 yaşındaki Gülse Uğur'u kadrosuna kattı.
İstanbul Üniversitesi forması ile 2018-2019 sezonunda ligde 25 maçta forma giyen genç skorer gard pozisyonunda oynayan Gülse Uğur, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.
Gülse Uğur, aynı zamanda Ümit Milli takım formasını da giyiyor. - KAYSERİ
Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı! Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor