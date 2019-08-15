Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur'u transfer etti
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Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur'u transfer etti

34 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur'u transfer etti.

Bellona Kayseri Basketbol Gülse Uğur'u transfer etti, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol, genç oyuncu Gülse Uğur'u transfer etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar dış transferde geçtiğimiz sezon İstanbul Üniversitesi forması giyen 20 yaşındaki Gülse Uğur'u kadrosuna kattı.

İstanbul Üniversitesi forması ile 2018-2019 sezonunda ligde 25 maçta forma giyen genç skorer gard pozisyonunda oynayan Gülse Uğur, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.

Gülse Uğur, aynı zamanda Ümit Milli takım formasını da giyiyor. - KAYSERİ
basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
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