Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Bşb: 65-67

Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Bşb: 65-67

1 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Murat Amaç (xx), Münevver Özemre (xx).BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxx) 24, Meryem (x) 2, Ezgi (x), Milkjovic (xx) 6, Ivankovic (xx) 11, Gizem (x) 2, Gamze (xxx) 8, İbabwe (xx) 12HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Paris (xxx) 19, İlsu (xx) 3,...

Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Bşb: 65-67, System.String[]


SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Murat Amaç (xx), Münevver Özemre (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxx) 24, Meryem (x) 2, Ezgi (x), Milkjovic (xx) 6, Ivankovic (xx) 11, Gizem (x) 2, Gamze (xxx) 8, İbabwe (xx) 12

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Paris (xxx) 19, İlsu (xx) 3,  Snytsina (xxx) 9, Cansu (xx) 7, Williams (xxx) 13, Hülya (xx) 4, Gizem Başaran (xx) 2, Merve (xx) 2, Abdelkader (xxx) 8    

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 32-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediye'ye 67-65'lik skorla mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta konuk takım Hatay Büyükşehir Belediye ilk periyodu 6 sayı farkla önde tamamladı: 18-24. Konuk takım 2'nci periyotta farkı çift haneli sayılara kadar çıkarttı. Hatay temsilcisi devreye 42-32 önde girdi. 3'üncü periyotta seri sayılar ile farkı kapatan Bellona Kayseri Basketbol öne geçti. Hatay Büyükşehir Belediye periyodu 3 sayı farkla önde tamamladı: 48-51. Final periyodunda son dakikalarda daha az hata yapan Hatay Büyükşehir Belediye, maçı 67-65'lik sonuçla kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:28 Kaynak: DHA

Hatay, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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