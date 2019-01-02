Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Hatay'ı Konuk Edecek

Bellona Kayseri Basketbol Hatay'ı Konuk Edecek

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında Cumartesi günü sahasında ve taraftarı önünde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbol Hatay'ı Konuk Edecek, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.haftasında Cumartesi günü sahasında ve taraftarı önünde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve alt sıralarda yer alan Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısının son maçında sahasında oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını Baş antrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdürüyor.

Geride kalan 12.hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 15 puanla 12.sırada yer alıyor. 2018 yılına mağlubiyetle başlayan ve mağlubiyetle kapatan Sarı-Kırmızılılar 2019 yılının ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek galibiyetle başlamak istiyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediye müsabakası saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

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