Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde rakibi Botaş'a şans tanımayan Bellona Kayseri Basketbol, hızlı hücum ve bench sayılarında etkili oldu.

Karşılaşmayı 70-55 kazanmasını bilen Bellona Kayseri Basketbol, rakibinin top kayıplarından 19 sayı buldu. Pota altında ve hücumlarda etkili olan Kayseri temsilcisi boyalı alanda 28, ikinci şans sayılarından ise 7 sayı buldu. Hızlı hücumlarda etkili olmaya devam eden Bellona Kayseri Basketbol, 18 sayı bulurken, benchte ise 18 sayı buldu. Karşılaşmada en yüksek sayı farkını 17'ye kadar çıkaran Bellona Kayseri Basketbol, en büyük serisini 9'a kadar çıkardı. - KAYSERİ