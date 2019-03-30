Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 80-76

Bellona Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 80-76

9 dakika önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx), Anıl Veziroğlu (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Derya (x) 2, Meryem (xxx) 14, Ezgi (xx) 2, Aysun (xx) 4, Milkjovic (xx) 5, Ivankovic (xxx) 21, Fatma (xx) 8, Gizem (xx) 5, Cansu (xx), Gamze (xx) 7, Melike Tuğba (xxx)...

Bellona Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 80-76, System.String[]


SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx), Anıl Veziroğlu (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Derya (x) 2, Meryem (xxx) 14, Ezgi (xx) 2, Aysun (xx) 4, Milkjovic (xx) 5, Ivankovic (xxx) 21, Fatma (xx) 8, Gizem (xx) 5, Cansu (xx), Gamze (xx) 7, Melike Tuğba (xxx) 12

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Watkins (x) 2, Kardelen (xx) 9, Meltem (x), Feride Şevval (xxx) 18, Şuğranur Hatice (x) 4, Eylül (x) 6, Gülse (xxx) 16, Yasemin (xx) 11, Hande (x) 4, İlayda (x) 6, Fall (x)

1'İNCİ PERİYOT: 20-11

İLK YARI: 33-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-48

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında İstanbul Üniversitesi'ni konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakadan 80-76'lık sonuçla galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:19 Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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