Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (xx) 3, Beril (xx) 2, Ayşegül (xxx) 11, Gülse (xx) 4, Kübra (xxx) 15, Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 29

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge (x) 2, Ezgi (x), Williams (xxxx) 34, Gizem (xx) 5, Grigalauskyte (xxx) 10, Nazlı Bircan (x) 2, Gamze Takmaz (x) 3, Anigwe (xxx) 20, Melek (x)

1'İNCİ PERİYOT: 25-23

İLK YARI: 40-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta maçında sahasında İzmit Belediye'yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 82-76'lık skorla kazandı.

Müsabakada 34 sayı atan İzmit Belediyesporlu Monae Williams maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol'un en skorer ismi 29 sayı ile Kennedy V. Burke oldu.