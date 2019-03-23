Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor: 60-79

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Cemil Uygül (xx).
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem
(x) 6, Ezgi (x) 3, Aysun (xx) 9, Mljkovic (xx) 12, Ivankovic (xxxx) 20, Fatma (x), Gizem (x) 2, Cansu (x), Gamze (x) 7, Melike Tuğba (x) 1
İZMİT BELEDİYESPOR: Melek (xx) 7, Ferda (xx) 5, White (xxx) 13, Melike 6, Bas (xxx) 17, Hart (xxxx) 20, Emel (xx), Gizem (xxx) 11
1'İNCİ PERİYOT: 22-27
İLK YARI: 33-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri
Basketbol kendi seyircisi önünde İzmit
Belediyespor'a 79-60'lık skorla mağlup oldu.
İki takımın da baskılı başladığı müsabakada konuk takım ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 22-27. 2'nci periyotta 11 sayı atabilen Bellona Kayseri Basketbol karşısında 18 sayı atan İzmit Belediyespor devreye 12 sayı farkla önde girdi: 33-45. 3'üncü periyotta farkı azaltmayı başaran ev sahibi takım 2 sayılık farkın tekrar açılmasına engel olamadı. Kayseri takımı son çeyreğe 7 sayı farkla geride girdi: 52-59. 4'üncü periyotta farkı açmaya devam eden konuk takım İzmit Belediyespor maçı 19 sayı farkla kazandı: 79-60.
- Kayseri