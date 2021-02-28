Bellona Kayseri Basketbol Kaptanı Esra Ural Topuz Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol kaptanı Esra Ural Topuz, zorlu bir sezon geçirdiklerini ifade ederek Avrupa Kupası maçlarında üst tura çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol takım kaptanı Esra Ural Topuz, ligde üst üste aldıkları galibiyetler ile moral bulduklarını ifade ederek aynı başarıyı EuroCup Women maçlarında da göstermek istediklerini ifade etti. EuroCup Women son 16 turunda turu geçeceklerine inandığı belirten kaptan Esra Ural Topuz, "Zor bir sezon geçiriyoruz. Ama son maça kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu anlamda üst üste iki galibiyet aldığımız için mutluyuz. Ayrıca Elazığ İl Özel İdarespor ile EuroCup'ta da eşleştik. Avrupa maçı öncesi güzel bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi eksiklerimizi iyi ve kötü yaptıklarımızı analiz edip Avrupa maçına daha da iyi hazırlanıp turu geçeceğimize inanıyorum" dedi. - KAYSERİ