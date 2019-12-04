Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Kız Çocuklarına Basketbol Eğitimi Verecek
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol Kız Çocuklarına Basketbol Eğitimi Verecek - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Basketbol Kız Çocuklarına Basketbol Eğitimi Verecek

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Sami Yangın Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile kız çocuklarına basketbol eğitimi verilecek.

Bellona Kayseri Basketbol Kız Çocuklarına Basketbol Eğitimi Verecek, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Sami Yangın Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile kız çocuklarına basketbol eğitimi verilecek.


Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Sami Yangın Anadolu Lisesi arasında sosyal ve sportif alanda işbirliği protokolü imzalandı. Kız çocuklarına basketbol eğitimi verilmesini, basketbol altyapı çalışmalarında, genç kızların basketbol eğitiminde, diğer basketbol organizasyonlarında karşılıklı desteği ve işbirliğini içeren protokol, Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur ve Sami Yangın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Uyar'ın imzası ile yürürlüğe girdi. - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası
Paul Ntep sözleşmesini feshetti CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Kız Çocuklarına Basketbol Eğitimi Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]