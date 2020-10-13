Bellona Kayseri Basketbol Kylee Shook ile yollarını ayırdı
13.10.2020 17:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kylee Shook ile yollarını ayırdı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kylee Shook ile yollarını ayırdı.
Başantrenör Ayhan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun bekleneni veremediği için sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini söyledi.
Temmuz ayında transfer edilen ABD'li oyuncu Shook, Bellona Kayseri Basketbol formasıyla 3 karşılaşmaya çıkmıştı.
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