Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol laktat testinden geçti
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Bellona Kayseri Basketbol laktat testinden geçti

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar sabah farklı testlerden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol laktat testinden geçti, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar sabah farklı testlerden geçti.


2019-2020 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı sabah erken saatlerde gruplar halinde laktat testinden geçti.


Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bugün yapılan antrenman öncesi Kadir Has Stadyumunda laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından oyuncular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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