Bellona Kayseri Basketbol laktat testinden geçti

Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bugün yapılan antrenman öncesi Kadir Has Stadyumunda laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından oyuncular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

2019-2020 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı sabah erken saatlerde gruplar halinde laktat testinden geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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