Bellona Kayseri Basketbol Mağlubiyetle Noktalandırdı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri
Basketbol, mağlubiyetle başladığı 2018 yılını mağlubiyetle noktalandırdı.
2018 yılında 25 Süper Lig maçına çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 Ocak 2018 tarihinde deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor
'a mağlup olmuştu. Sarı Kırmızılı takım, yılın son maçında da deplasmanda Fenerbahçe
'ye 89-63 yenilmekten kurtulamadı.
25 lig maçında sadece 5 kez kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 20 kez de mağlup oldu. Kayseri ekibi, galibiyetlerini İstanbul Üniversitesi
(2), Samsun Canik Belediyespor
, Gündoğdu Adana
Basketbol ve Kırçiçeği Bodrumspor takımına karşı elde etti.
Bellona Kayseri Basketbol, 2017-2018 sezonunu 10.sırada tamamlarken 2018-2019 sezonunda ise 12 haftada 3 galibiyet 9 mağlubiyet neticesinde 15 puan toplayabildi.
Bellona Kayseri Basketbol, 2019 yılının ilk maçında 5 Ocak günü sahasında Hatay
Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - KAYSERİ