Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Mağlubiyetle Noktalandırdı

Bellona Kayseri Basketbol Mağlubiyetle Noktalandırdı

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, mağlubiyetle başladığı 2018 yılını mağlubiyetle noktalandırdı.

Bellona Kayseri Basketbol Mağlubiyetle Noktalandırdı, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, mağlubiyetle başladığı 2018 yılını mağlubiyetle noktalandırdı.

2018 yılında 25 Süper Lig maçına çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 Ocak 2018 tarihinde deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olmuştu. Sarı Kırmızılı takım, yılın son maçında da deplasmanda Fenerbahçe'ye 89-63 yenilmekten kurtulamadı.

25 lig maçında sadece 5 kez kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 20 kez de mağlup oldu. Kayseri ekibi, galibiyetlerini İstanbul Üniversitesi (2), Samsun Canik Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol ve Kırçiçeği Bodrumspor takımına karşı elde etti.

Bellona Kayseri Basketbol, 2017-2018 sezonunu 10.sırada tamamlarken 2018-2019 sezonunda ise 12 haftada 3 galibiyet 9 mağlubiyet neticesinde 15 puan toplayabildi.

Bellona Kayseri Basketbol, 2019 yılının ilk maçında 5 Ocak günü sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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