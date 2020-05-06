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Bellona Kayseri Basketbol Menajeri Ahmet Bozbey: Ligler tescil edilmeli
6 saat önce
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Genel Menajeri Ahmet Bozbey, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin tescil edilmesi gerektiğini söyledi.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Genel Menajeri Ahmet Bozbey, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin tescil edilmesi gerektiğini söyledi.
Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Genel Menajeri Ahmet Bozbey, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesiyle ilgili olarak, "19 Mart tarihi itibari ile liglerimiz süreli ertelenmişti. O günden sonra yabancı basketbolcular ülkelerine, yerli basketbolcular memleketlerine dönmüşlerdi. Dünyada zor bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 1 ay önce Süper Lig kulüpleri federasyonla toplantı yaptı. Çoğunluk liglerin bu şekilde tescil edilmesini önerdi ama bunun da ardını doldurması gerekiyor. Düşme olacak mı olmayacak mı? Kim şampiyon olacak? Kimler Avrupa liglerine gidecek bu belirsiz. Federasyon ne karar alırsa alsın yüzde 100 bir memnuniyet olmayacak" ifadelerini kullandı.Kendi görüşlerinin de alındığını belirten Bozbey, "Biz takım olarak ligin bu şekilde tescil edilmesinden yana görüş bildirdik. Çünkü hiç bir yabancı sporcumuzun buraya gelemeyeceğini ve dolayısıyla ligin başlayamayacağını belirttik. Eğer liglerin bu şekilde tescil edilmesi mümkün değilse 'Türklerle oynayalım' dedik ama onunda çalışmasını iyi yapmak lazım. Her takımda yeteri kadar Türk sporcu yok. Sahaya çıkacak en az 10 sporcu gerekir. Belki kurallar esnetilerek lig oynatılabilir ama onunda sağlıklı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:41 Kaynak: DHA
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