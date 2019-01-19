Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediye: 74 - 89

Bellona Kayseri Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediye: 74 - 89

40 dakika önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Mustafa Akıllıoğlu (x), Serhat Dülker (x).BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxx) 25, Meryem (x), Ezgi (x) 3, Milkjovic (x) 2, Ivankovic (xx) 10, Gizem (x) 2, Gamze (xxx) 14, İbabwe (xxx) 18MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (xxx) 22, Burcu (xx) 2,...

Bellona Kayseri Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediye: 74 - 89, System.String[]


SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Mustafa Akıllıoğlu (x), Serhat Dülker (x).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxx) 25, Meryem (x), Ezgi (x) 3, Milkjovic (x) 2, Ivankovic (xx) 10, Gizem (x) 2, Gamze (xxx) 14, İbabwe (xxx) 18

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (xxx) 22, Burcu (xx) 2, Melis (xx) 3, Gonca (xx), Petronyte (xxx) 19, Anderson (xx) 9, Cado (xxxx) 26, Walker (xx) 8

1'İNCİ PERİYOT: 14 –17

DEVRE: 35 - 47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında evinde Mersin Büyükşehir Belediye'yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol sahadan 89-74'lük mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Mersin Büyükşehir Belediye Cado oldu. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:53 Kaynak: DHA

Spor
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