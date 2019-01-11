Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Mersin'de

Bellona Kayseri Basketbol Mersin'de

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında yarın deplasmanda Çukurova Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Bellona Kayseri Basketbol Mersin'de, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında yarın deplasmanda Çukurova Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Çukurova Basketbol maçı hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenman ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar ardından karayolu ile Mersin'e gitti. 4-5 saat sürecek olan yolculuğun ardından Mersin'e ulaşan olan Bellona Kayseri Basketbol takımı konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başladı. Yarın Mersin Servet Tazgül Spor Salonunda oynanacak olan Çukurova Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Lider karşısında zor bir karşılaşmaya çıkacak olan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımının işi oldukça zor. Ligde geride kalan 13.hafta sonunda Bellona Kayseri Basketbol takımı 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 12.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Çukurova, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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