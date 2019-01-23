Bellona Kayseri Basketbol Ogm Ormanspor'a Konuk Olacak

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında Cumartesi günü Mersin'de OGM Ormanspor'a konuk olacak.

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında Cumartesi günü Mersin'de OGM Ormanspor'a konuk olacak.



OGM Ormanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Kayseri ekibi hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda günde tek antrenman ile sürdürüyor. Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Sarı-Kırmızılılar deplasmanda oynayacağı OGM Ormanspor maçını kazanarak çıkış arıyor. Ligde geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 89-74 mağlup olarak haftayı mağlubiyetle kapattı. Ligde 18 puanla 12 sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol takımı kalan haftalarda alacağı galibiyetler ile alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde devam ediyor.



Yolculuk Cuma günü



Cumartesi günü Mersin'de oynanacak olan OGM Ormanspor maçı için Cuma günü sabah saatlerinde karayolu ile Mersin'e gidecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı konaklayacağı otelde geçecek. 5-6 saat sürecek olan yolculuk sonrası Mersin'e ulaşacak olan Sarı-Kırmızılı ekip ardından otele geçerek kampa girecek ve maç saatini bekleyecek



Averaj -140



Kadınlar Basketbol Süper Liginde son 10 yılın en kötü sezonunu geçiren Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımı 15.hafta sonunda -140 averajı bulunuyor. Oynadığı 15 hafta sonunda 3 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar 12 mağlubiyet alarak en çok mağlubiyet alan üçüncü takım konumunda. 15.haftada rakip potalara bin 7 atan, Bellona Kayseri Basketbol potasında ise bin 147 sayı gördü. - KAYSERİ

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