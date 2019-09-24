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Bellona kayseri basketbol, rusya yolcusu

43 dakika önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Perşembe günü FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme ilk maçında Spartak M.O. Noginsk takımı ile karşılaşacak.

Bellona kayseri basketbol, rusya yolcusu, System.String[]

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Perşembe günü FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme ilk maçında Spartak M.O. Noginsk takımı ile karşılaşacak.
Bellona Kayseri Basketbol, Spartak M.O. Noginsk takımı ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın Rusya'da gidecek olan takımın başantrenörü Ayhan Avcı, rakiplerinin bu yıl iyi durumda olduğunu söyledi. Rakiplerinin hazırlık maçlarını izlediklerini kaydeden Avcı, "Gayet iyi bir takım oluşturmuşlar. İki tane 2 metreye yakın oyuncuları var ve çok hareketliler. Ruslar bize ters gelen bir ekol durumundalar. Batı Avrupa takımları gibi değiller. Tabii zafiyetleri de olabilir. Bizimkilere göre daha tecrübesizler. Biz, kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Oynadığımız Erciyes Cup turnuvası bizim için çok iyi oldu" dedi.
"ŞANSIMIZI YÜZDE 80-90 GÖRÜYORUM"
Her iki takımın şansının yüzde 50 olduğunu söyleyen Avcı, şunları söyledi: "Özellikle son gün maçında bir çok şeyi oturtmuştuk. Üzerini de 5-6 gün idman yaptık. Daha iyi bir durumdayız. Ortada bir maç olacağını düşünüyorum. İki maç oynayacağız. Haftada bir maçımız olacak. Her iki takımda birer galibiyet alırsa, sayı averajına göre gruplara kalacağız. Ben, umutluyum. Buna rağmen şansımızı yüzde 80-90 görmüyorum."
Bellona Kayseri Basketbol, Rus rakibi ile 3 Ekim Perşembe günü kendi evinde karşılaşacak.


- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:11 Kaynak: DHA
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