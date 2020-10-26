Bellona Kayseri Basketbol sayı bulmakta sıkıntı yaşıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet yüzü göremeyen Bellona Kayseri Basketbol, hem 2 sayı hem de 3 sayı bulmakta güçlük çekiyor.

Kayseri temsilcisinin 6 maçta 2 sayı bulma oranı yüzde 47 olurken, 3 sayı bulma oranı ise yüzde 32 oldu. Sarı-Kırmızılı takım serbest atış çizgisinde ise sayı bulmakta zorlanmadı. Bellona Kayseri Basketbol'un serbest atış yüzdesi ise yüzde 73 oldu.

6 hafta sonunda Bellona Kayseri Basketbol, 85 asist, 39 top çalma, 71 top kaybı, 26 blok, 85 faul ile oynadı.

Bellona Kayseri Basketbol'da 6 hafta sonunda Zeynep Öykü Kalbisağde 17 faul, Melis Gülcan ise 16 faul ile oynadı.

(Erhan Kan/İHA)