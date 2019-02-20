Bellona Kayseri Basketbol Seriyi Sürdürmek İstiyor
54 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri
Basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Son oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetler alarak eski günlere dönen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Canik Belediyespor
'u 106-81 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray maçı hazırlıklarına başantrenör Ayhan Avcı
nezaretinde Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda sürdüren Sarı-Kırmızılılarda keyifler yerinde. 25 puanla 11.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol ligde kalan maçlarda alacağı puanlar ile ligdeki yerini belirleyecek. Cumartesi günü son antrenmanını yaptıktan sonra İstanbul
'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
24 Şubat Pazar günü İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:53 Kaynak: İHA
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