Son Dakika Haberleri: Bellona kayseri basketbol, sezonu açtı
Son Dakika Spor Haber

Bellona kayseri basketbol, sezonu açtı

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bellona kayseri basketbol, sezonu açtı, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Bu sezon hem ligde hem de Kadınlar Euro Cup'ta mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk antrenmanını yardımcı antrenör Emin Süer eşliğinde yaptı. Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda basketbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Takımın antrenmanını takip eden Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bozbey, "Sezonu açtık, bir hafta boyunca yardımcı antrenörümüz Emin Süer eşliğinde kondisyon çalışacağız. Hem takımımızın hem de Romanya A Milli Kadın Basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı bir hafta izinli. Kendisi bir hafta sonra burada olacak. baş antrenörümüz gelince takım teknik ve taktik antrenmanlara başlayacak. Yabancı oyuncularımız da önümüzdeki hafta takıma katılacak. İki transfer daha yapmayı planlıyoruz. 26 Eylül'de Avrupa Kupası ön eleme maçı oynayacağız. O nedenle acele ediyoruz.  İlk maçımızı Moskova'da, 2'nci maçı Kayseri'de oynayacağız. Ön eleme maçı oynayacağız ve bu hata affetmez o nedenle elimizi hızlı tutuyoruz. İnşallah sakatlıksız, başarılı bir sezon bizi bekler. İnşallah Avrupa Kupalarında yaşadığımız o başarıları tekrar yaşarız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey'in konuşması
Antrenman görüntüsü


- Kayseri
basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Suudi Arabistan, ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'İşgalci' olarak tanımladı flaş Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona kayseri basketbol, sezonu açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]