Bellona kayseri basketbol - spartak noginsk: 82 - 71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme rövanş maçında Rus takımı Spartak Noginsk takımını konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 82 - 71'lik sonuçla kazandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Gelinine cinsel istismarda bulunan kayınpeder: Asıl o beni taciz etti