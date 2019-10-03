Son Dakika Haberleri: Bellona kayseri basketbol - spartak noginsk: 82 - 71
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Bellona kayseri basketbol - spartak noginsk: 82 - 71

1 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Alexsandar Mlojevic (xx), Nikola Perlic (xx), Alexandra Stan (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa(xxx)13, Bedriye (x), Beril (x) 1, Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx) 4, Gamze (xx) 7, Ivankovic (xx) 8, Fatma (x), Barbee (xxxx) 21, Gizem (x) 2, Kennedy (xxx) 16.

Bellona kayseri basketbol - spartak noginsk: 82 - 71, System.String[]

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Alexsandar Mlojevic (xx), Nikola Perlic (xx), Alexandra Stan (xx)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa(xxx)13, Bedriye (x), Beril (x) 1, Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx) 4, Gamze (xx) 7, Ivankovic (xx) 8, Fatma (x), Barbee (xxxx) 21, Gizem (x) 2, Kennedy (xxx) 16.
SPARTAK NOGİNSK: Evgenıa (xxx) 18, Veronıka(xx) 6, Marina Karpunina (xxx) 8, Raisa (x) 2, Anna (xx) 4, Marina Krivolapova (xxx) 17, Kristina (x), Daria (x), Oksana (xx) 5, Yulia(xx) 8, Margarita(x), Milana (xx) 3.
1'inci periyot: 21 - 18
DEVRE: 44 - 33
3'üncü periyot: 65 - 52

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme rövanş maçında Rus takımı Spartak Noginsk takımını konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 82 - 71'lik sonuçla kazandı.


basketbol, Kayseri, Bellona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:37 Kaynak: DHA
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