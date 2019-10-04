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Bellona Kayseri Basketbol turladı

47 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı.

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Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı. Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önündeki maçı 11 sayı farkla kazanarak EuroCup'ta gruplara kaldı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xx


Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer x (2), Kennedy Valentine Burke xxx (16), Bedriye Şevval Karlıtekin x, Fatma Dikmen x


Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina xxx (18), Veronika Dorosheva x (6), Marina Karpunina xx (8), Anna Petish x (4), Marina Krivolapova xxx (17), Oxana Gorshechnikova x (5), Yulia Garkavskaya xx (8), Margarita Dukhina x, Milana Sumets x (3) Raisa Andrianova x (2)


Periyotlar: 1.Periyot: 21-18 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 23-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 21-19 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 17-19 (Spartak Noginsk lehine)


Devre: 44-33 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ

Spartak Noginsk, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
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