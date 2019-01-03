Bellona Kayseri Basketbol'un Kozu Ibekwe Olacak
2 saat önce
Bellona Kayseri Basketbol'un kendi evinde ağırlayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısındaki kozu Ibekwe olacak.
Bellona Kayseri
Basketbol'un kendi evinde ağırlayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor
karşısındaki kozu Ibekwe olacak. Fenerbahçe
karşılaşmasında üstün bir oyun sergileyen ve takımını sürükleyen 1.88 boyundaki forvet mevkiinde oynayan Ibekwe, Fenerbahçe potasına 23 sayı bıraktı. Hatay Büyükşehir Belediyespor hazırlıklarına başlayan ve moralli gözüken Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni yılın ilk galibiyetini ligin en güçlü takımından almak istiyor.
Bellona Kayseri Basketbol'un kendi evinde oynayacağı karşılaşmada ise gözler Fenerbahçe karşılaşmasının en skorer oyuncusu olan Ibekwe'de olacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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