Bellona Kayseri Basketbol'un rakipleri belli oldu

FIBA Eurocup Women 2020-2021 sezonu grupları belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol A grubunda yer aldı.

FIBA Kadınlar Eurocup 2020-21 sezonu grup kuraları Almanya'nın Münih kentinde belirlendi. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women A Grubu'nda mücadele edecek. EuroCup Women A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol'un yanı sıra KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), BC Prometey (Ukrayna) takımları yer aldı.

Türkiye'yi temsil eden diğer takımlar Orman Gençlikspor B grubunda yer alırken Hatay Büyükşehir ile Adanaspor C Grubu'nda, Elazığ İl Özel İdare ise D Grubu'na katıldı.

FIBA Eurocup Women 2020-2021 maçlarının fikstürü ve ne zaman oynanacağı ise Eylül'de gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile belli olacak. - KAYSERİ