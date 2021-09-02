Bellona Kayseri Basketbol'un yabancı oyuncuları geldi - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni sezonda kadrosuna kattığı 6 yabancı oyuncudan 5'i Kayseri'ye geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına yerli oyuncuların katılımı ile start veren sarı kırmızılı takımda, yabancı oyuncularda takıma katıldı. 2021-2022 sezonunda hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'un, kadrosuna kattığı 6 yeni isimden Brooque Williams, Egle Siksnuite, Renata Brezinova, Japreece Dean ve Farhiya Abdi Kayseri'ye gelerek takıma katılırken, Destin Slocum ise daha sonra takıma katılacak.

(İHA)