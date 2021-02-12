Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi

12.02.2021 12:51
Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD doğumlu Karadağlı milli oyuncu Glory Johnson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD doğumlu Karadağlı milli oyuncu Glory Johnson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Son olarak Macaristan ligi ekiplerinden Sopron Basket forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Johnson, yeni bir takıma ve şehre geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Johnson, "Ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden bir takıma geldim. Sahada her zaman savaşan bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ, Mavi Vatan ile buluştu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi
Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek         
12:24
Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler         
12:13
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu         
11:33
Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü         
11:14
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak         
10:25
Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler         
09:59
Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek         
09:48
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 13:05:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Glory Johnson sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei