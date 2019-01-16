Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbolda Hedef Galibiyet

Bellona Kayseri Basketbolda Hedef Galibiyet

42 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.haftasında Cumartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbolda Hedef Galibiyet, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.haftasında Cumartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol hafta sonu oynayacağı Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdürüyor. Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde günde tek antrenmanla çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak galibiyet özlemine son vermek.

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan ve geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta lider Çukuova Basketbol'a farklı mağlup olarak haftayı mağlubiyetle kapatan Bellona Kayseri Basketbol seri galibiyeti serisi yakalamanın planını yapıyor.

Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu rakibini sahasında yenerek rövanşı almak isteyen Bellona Kayseri Basketbol takımı taraftarına büyük ihtiyacı var.

19 Ocak 2019 Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Mersin, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor
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