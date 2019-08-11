Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri, Beril ile anlaştı
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Bellona Kayseri, Beril ile anlaştı

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol Beril Albayrak ile sözleşme imzaladı.

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Bellona Kayseri Basketbol Beril Albayrak ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da dış transferde Ayşegül Günay, Sanem Gamze Zeren'in ardından genç oyuncu Beril Albayrak'ı kadrosuna kattı.

Dış transferde kadrosuna 3 önemli ismi dahil eden Bellona Kayseri Basketbol'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımında 25 maça çıkan Beril Albayrak, skorer guard pozisyonunda oynayacak.

Beril Albayrak, Beşiktaş, Yalova Vip Gençlik, Erdemit Belediye Gürespor ve Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımlarında forma giymişti. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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