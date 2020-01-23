Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 16.haftasında deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'a konuk olacak.

Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 16.haftasında deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'a konuk olacak.


Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş TRC İnşaat maçı hazırlıklarını günden tek antrenman ile sürdürüyor.


Beşiktaş TRC İnşaat maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 13 maça çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 20 puanla 8.sırada yer aldı.


26 Ocak 2020 Pazar günü İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynanacak olan Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.15'de başlayacak. - KAYSERİ

basketbol, Beşiktaş, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi
Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi Beşiktaş'ta personele 3.5 aydır maaş yok!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]