Bellona Kayseri bu hafta da mağlup
18.02.2021 09:28
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a deplasmanda 87-63 yenildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a deplasmanda 87-63 yenildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk oldu. M. Sait Zarifoğlu salonunda oynanan karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol parkeye Melis, Ayşegül, Johnson, Laksa ve Esra beşlisi ile çıktı. Kayseri temsilcisi ilk periyotu 26-14 geride kapatırken, devre 14 sayı farkla 47-33 tamamlandı. 3. periyotta da rakibine boyun eğen Bellona Kayseri Basketbol, bu periyotu 69-53 kapattı. Melis Gülcan'ın 13, Johnson'un 13, Brown'un 17 sayı attığı karşılaşmadan Bellona Kayseri Basketbol parkeden 87-63 mağlup ayrıldı. - KAYSERİ
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