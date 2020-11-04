Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
04.11.2020 19:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda 8. haftasında kendi sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 82-96 yenilen Kayseri temsilcisinde 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda 8. haftasında kendi sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 82-96 yenilen Kayseri temsilcisinde 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Harris 27, Harrigan 14, Melis Gülcan 23 sayı attı. Konuk ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ise Gökşen 19, Lagupova 33, Anigwe 33, Naumenko ise 20 sayı attı. - KAYSERİ
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