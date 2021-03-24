Bellona Kayseri'de 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Karşılaşmada Kitija Laksa 22, Melis Gülcan 16, Sevgi Tonguç 16, Maja Milkkovic 11 ve Gülse Uğur 12 sayı attı - KAYSERİ

Kadir Has spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Kitija Laksa, Melis Gülcan, Maja Miljkovic, Gülse Uğur ve Sevgi Tonguç çift haneli sayılara ulaşan oyuncular oldu.

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