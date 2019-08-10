Bellona Kayseri'de Avcı heyecanı
1 saat önce
Bellona Kayseri Basketbol takımında Ayhan Avcı heyecanı yaşandı.
Bellona Kayseri Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:49 Kaynak: İHA
Basketbol takımında Ayhan Avcı
heyecanı yaşandı. Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin gediklisi olan Bellona Kayseri Basketbol, coach Ayhan Avcı ile bir kez daha anlaştı.
Bugünü kadar Ayhan Avcı ile 12 kez sözleşme yapan sarı kırmızılı takım, sözleşme yenileyerek bir rekora imza attı. Bellona Kayseri Basketbol kulübünden yapılan açıklamada "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Başantrenörümüz Ayhan Avcı ile 13. kez anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeniden hoşgeldin diyoruz" cümleleri kullanıldı. - KAYSERİ
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