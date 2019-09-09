Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri'de Barbee sağlık kontrolünden geçti
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Bellona Kayseri'de Barbee sağlık kontrolünden geçti

44 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında Shacobia Shaunte Barbee, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri'de Barbee sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında Shacobia Shaunte Barbee, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Barbee, Kayseri'de olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek; "Ülke dışındaki ilk sezonum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gider, sakatlıksız bir sezon olur" dedi.


ABD'nin Duke Koleji'nden 1 yıllığına transfer edilen 25 yaşındaki Barbee, 1,78 boyunda.

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55 
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