Bellona Kayseri'de Barbee sağlık kontrolünden geçti
44 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında Shacobia Shaunte Barbee, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımında Shacobia Shaunte Barbee, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Barbee, Kayseri'de olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek; "Ülke dışındaki ilk sezonum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gider, sakatlıksız bir sezon olur" dedi.
ABD'nin Duke Koleji'nden 1 yıllığına transfer edilen 25 yaşındaki Barbee, 1,78 boyunda.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55
Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır! Beşiktaş transfer için Yusuf Yazıcı'dan yardım isteyecek Fatih Terim, Hamzaoğlu iddiaları sonrasında ekibiyle toplantı yaptı Galatasaray, Falcao transferi için Jorge Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyecek