Bellona Kayseri'de Gemelos şoku

Bellona Kayseri Basketbol takımında Jackie Gemelos şoku yaşanıyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında flaş bir ayrılık var. Sarı Kırmızılı takımın Amerikalı oyuncusu Jackie Gemelos Türkiye'den ayrılıyor. Elazığ İl Özel İdarespor ile 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak müsabakada son kez Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek olan 32 yaşındaki basketbolcu, sonrasında ülkesine dönecek. Jackie Gemelos, dizindeki ağrılardan ötürü basketbola ara verecek.

Bellona Kayseri Basketbol takımı coachı Ayhan Avcı, "Jackie dizindeki ağrılardan dolayı bu sezon oynayamayacağını, sonrasında belki kök hücre tedavisi deneyip sonuç vermezse tamamen bırakacağını söyledi. Gemelos gibi değerli bir oyuncudan faydalanamamak çok üzücü. Kendisine, takımımıza verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Umarım herşey yolunda gider" dedi.

1988 doğumlu olan Jackie Gemelos, bu sezon Bellona Kayseri Basketbol forması altında 6 maça çıktı. 2 saat 32 dakika 47 saniye parkete kalan Amerikalı oyuncu 44 sayı üretti. 25 ribaund alan, 21 kez asist yapan Gemelos, 8 kez top çalarken 9 kez de top kaybı yaptı. - KAYSERİ