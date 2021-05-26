Bellona Kayseri'den 2 imza daha - Son Dakika

Bellona Kayseri'den 2 imza daha

26.05.2021 16:37
Bellona Kayseri'den 2 imza daha, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol Renata Brezinova ve Brooque Williams'ı renklerine bağladı.

Bellona Kayseri Basketbol Renata Brezinova ve Brooque Williams'ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Renata Brezinova ve Brooque Williams'ı transfer ettiğini açıkladı. 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Hem yerli hemde yabancı oyuncu transferlerini sürdüren Bellona Kayseri Basketbol bir kaç gün içerisinde yeni isimleri açıklaması bekleniyor.

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp As Başkanı Özkan Arseven, yaptığı açıklamada, "Bugün 3 yeni oyuncuyu daha kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlki daha önce formamızı giyen Gizem Sezer tekrardan başarımız için ter dökecek. Diğer iki oyuncu, Çekya'dan Renata Brezinova ve ABD'li Brooque Williams. Kadromuzun şekillenmesiyle beraber yeni sezon hazırlıklarımız kısa sürede başlayacak. Kurduğumuz yeni kadroyla birlikte geçmişteki başarılı günlerimize tekrardan ulaşmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Bellona Kayseri'den 2 imza daha
Bellona Kayseri'den 2 imza daha

basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri'den 2 imza daha - Son Dakika Spor


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