Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret
Son Dakika Spor Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol takımı, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımı, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.


EuroCup C Grubu 6.maçı için Ankara'da Ormanspor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol takımı yöneticileri, antrenörleri ve oyuncuları önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bayan basketboluna ciddi destek veren AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden sarı kırmızılılar, kendisine imzalı basket topu hediye etti.


Bellona Kayseri Basketbol kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından "Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret ettik. Kulübümüzle yakından ilgilenen eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" cümleleri paylaşıldı. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca öldü Futbolcularını döven antrenörün cezası onandı İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 15:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]