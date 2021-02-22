Bellona Kayseri deplasmanda ilk kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon ilk kez deplasman galibiyeti elde etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Ligin 21.haftasında deplasmanda Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşılaşan sarı kırmızılar 73-91'lik skor ile kazanarak ilk deplasman galibiyetini elde etti. Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon deplasmanda daha önce oynadığı 10 maçı da kaybetmişti.

Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Hatay B.B.Spor-Bellona Kayseri 90-88

Adana Basketbol-Bellona Kayseri 83-70

Fenerbahçe- Bellona Kayseri 91-69

Botaş-Bellona Kayseri 79-60

Elazığ Özel İdare-Bellona Kayseri 89-76

Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri 86-75

İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri 84-72

Galatasaray-Bellona Kayseri 100-92

Nesibe Aydın-Bellona Kayseri 70-67

OGM Ormanspor-Bellona Kayseri 87-63

Mersin Yenişehir-Bellona kayseri 73-91

(İHA)