Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Ankara 'da oynadığı BOTAŞ maçından 79-60 mağlup ayrıldı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Botaş'a mağlup oldu.

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