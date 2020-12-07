Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Botaş'a mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Ankara'da oynadığı BOTAŞ maçından 79-60 mağlup ayrıldı.
Salon: Ankara DSİ Spor
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Sedef Yarıcı,
BOTAŞspor: Williams xxx 21, Zeyno Işıl Şeren x, Zeynep Budak x, Büşra Akbaş xxx 12, Erdenay Topçu x 5, Bahar Çağlar xx 4, Hatice Pelin Gülçelik x 3, Sehernaz Çidal xx 7, Işılay Eğin x 2, Marina Bas xxx 25, Aysude Yıldıztekin x
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x 2, Zeynep Öykü Kalbisağde x 2, Melis Gülcan x 4, Ayşegül Günay Aladağ xx 8, Gülse Uğur x 2, Mikiah Harrigan xxx 17, Kalani Brown x 5, Jacki Gemelos xx 11, Esra Ural Topuz x, Tyasha Harris xx 9
Periyotlar: 1.Periyot: 24-12 (Botaş lehine) 2.Periyot: 14-16 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 21-13 (Botaş lehine) 4.Periyot: 20-19 (Botaş lehine)
Devre: 38-28 (Botaş lehine) - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti - Son Dakika