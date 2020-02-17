Bellona Kayseri deplasmanda kazandı - Son Dakika
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Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-83 mağlup etmeyi başardı.

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Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-83 mağlup etmeyi başardı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17.hafta maçında Hatay Büyükşehir ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı., Antakya Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Sarı kırmızılı ekip 10 sayı farkla kazandı.


Müsabakanın ilk periyotunu 1 sayı önde tamamlamasına rağmen soyunma odasına 3 sayı geride giden Bellona Kayseri Basketbol, ikinci yarıda oyunu forse etti. Özellikle Kennedy Burke, kaela Davis ve Luca'nın etkili oyunu ile sonuca giden Bellona Kayseri Basketbol parkeden 10 sayı farkla galip ayrıldı.


Ev sahibi ekipte Hind Ben Abdelkader 23 sayı üretirken Bellona Kayseri Basketbol'da 29 sayı üreten Kaela Davis ise maçın en skorer ismi oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında Kennedy Burke 27 sayı 10 ribaund ile, Luca Ivankovic de 12 sayı 12 ribaund ile double double yapan iki oyuncu oldu.


Salon: Antakya


Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hind Ben Abdelkader 23, Alaina Coates 12, Özge Yavaş 3, Gizem Başaran 7, Asena Yalçın 17, Hülya Çoklar 2, Gülşah Gümüşay 6, Melike Oral 3


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke 27, Kaela Davis 29, Ayşegül Günay 9, Kübra Siyahdemir 2, Luca Ivankovic 12, Nazlı Gökdemir 2, Manolya Kurtulmuş 2, Beril Albayrak


1. Periyot: 21-22


Devre: 45-42


3. Periyot: 63-68 - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:49 Kaynak: İHA
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