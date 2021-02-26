Bellona Kayseri, Elazığ'ı ağırlayacak

Bellona Kayseri Basketbol ligin 22.haftasında yarın evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'u konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak.

Ligde geride kalan 21.hafta sonunda 15 mağlubiyet ve 6 galibiyet elde eden Sarı-Kırmızılılar rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. 27 puanla 12.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçı kazanması halinde puanını 29 yapacak ve rakibi ile puanlarını eşitleyecek. Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçı öncesi Sarı-Kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-Kırmızılılar 27 Şubat 2021 Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Birevim Elazığ İl Özel İdarespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ