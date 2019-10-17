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Bellona Kayseri, Euro Cup'a galibiyetle başladı

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup C Grubuna galibiyetle başladı.

Bellona Kayseri, Euro Cup'a galibiyetle başladı, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup C Grubuna galibiyetle başladı. FIBA EuroCup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol grup ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi CCC Polkowice takımını 5 sayı farkla 59-64 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk devreyi 32-28 geride kapatan Bellona Kayseri Basketbol ikinci yarıda ortaya koyduğunu performansla sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Deplasmanda aldığı galibiyetle ile EuroCup'a galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.


Bellona Kayseri Basketbol'da 25 sayı atan Luka Ivankovic ve 24 sayı atan Kennedy Valentine Burke karşılaşmaya damga vurdular.


Salon: Polkowice, City Gym


CCC Polkowice: Dnielle Marie Robinson xx (12), Milijana Bojovic xx (9), Monika NAczk x (4), Maria Conde xx (13), Ana Maria Filip xx (10), Artemis Spanou xx (9), Denesha Stallworth x (2),


Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir x (3), Klaudia Perisa xx (7), Ayşegül Günay Aladağ xx (3), Luca Ivankovic xxx (25), Shaunte Barbee xx (2), Gizem Sezer x, Kennedy Valentine Burke xxx (24)


Periyotlar:


1.Periyot: 11-16 (Bellona Kayseri)


2.Periyot: 32-28 (CCC Polkowice)


3.Periyot: 44-44 (Berabere)


4.Periyot: 59-64 (Bellona Kayseri) - KAYSERİ

basketbol, Polonya, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:53 Kaynak: İHA
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